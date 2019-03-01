Политика

09:38 01.03.2019

Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

1 мин читать
Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном требовал от Пхеньяна полной денуклеаризации, сообщил журналистам представитель Госдепартамента на условиях анонимности.

Он сказал, что Северная Корея хотела получить "много-много миллиардов долларов за счет отмены санкций", в то время как сама "не хотела полного замораживания программ, касающихся своего оружия массового уничтожения".

"Президент в ходе дискуссий призвал северных корейцев идти дальше. Президент призвал председателя Кима пойти ва-банк. И мы собирались..., мы были готовы пойти ва-банк", - сказал чиновник.

В четверг глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил журналистам, что Ким Чен Ын на переговорах вступил с "реалистичным предложением" - осуществить "полный демонтаж всех производственных мощностей в районе Йонбеня в присутствии американских экспертов". В Йонбене расположен ядерный научно-исследовательский центр и реактор Северной Кореи.

В то же время, как отметил представитель Госдепа, проблема в том, что комплекс в Йонбене состоит из более чем 300 различных объектов.

"То, что северные корейцы предложили нам, было закрытием части йонбеньского комплекса", - заявил он.

По его словам, на рабочем уровне стороны также не пришли к единому мнению, что из себя должна представлять денуклеаризация.

"Мы не слишком сблизили позиции на этом саммите, но нас обнадеживают возможности, которые нас ожидают", - подчеркнул американский дипломат.

Теги: #госдепартамент #сша #трамп #кндр #ким_чен_ын
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 01.03.2019
Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

08:33 01.03.2019
Пхеньян и Вашингтон договорились о продолжении диалога – ЦТАК

Пхеньян и Вашингтон договорились о продолжении диалога – ЦТАК

07:37 01.03.2019
США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

03:12 01.03.2019
Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

22:57 28.02.2019
Россия и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле, российский проект не поддержали

Россия и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле, российский проект не поддержали

18:55 28.02.2019
США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

15:04 28.02.2019
Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

Украинское НПП "Радий" и американская "Curtiss-Wright Corporation" стали стратегическими партнерами – Порошенко

11:14 28.02.2019
У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

10:02 28.02.2019
Трамп: КНДР была готова на уступки на переговорах по атому в обмен на отмену всех санкций, США к этому не готовы

Трамп: КНДР была готова на уступки на переговорах по атому в обмен на отмену всех санкций, США к этому не готовы

09:58 28.02.2019
Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном были продуктивны, но США решили не подписывать с ним соглашений

Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном были продуктивны, но США решили не подписывать с ним соглашений

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

ПОСЛЕДНЕЕ

Следующий визит миссии ЕС по оценке выполнения программы макрофинпомощи запланирован на 13-15 марта – Минфин

Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

Ведущая "Права на владу" пояснила, что главу фракции БПП не пустили в эфир, поскольку он предназначен для кандидатов в президенты

Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

Луценко советует уличенной в создании избирательной пирамиды политсиле распустить ее самостоятельно, иначе обещает ежедневные вызовы в ГБР и СБУ

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

Президентский законопроект возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность обогащения

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА