Политика

09:25 01.03.2019

Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

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Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита, заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News Д.Трамп объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".

Д.Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление санкционного режима до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".

Тем не менее, характеризуя результаты саммита, Д.Трамп отметил: "Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов".

Он высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания. "Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил президент, добавив, что верит северокорейскому лидеру.

Президент США провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По данным СМИ, Д.Трамп позвонил С.Абэ и Мун Чжэ Ину с "борта номер один" по пути из Вьетнама в США. В ходе разговоров Д.Трамп пообещал, что администрация США продолжит общение с КНДР и координацию со своими союзниками, сообщают СМИ.

Разговоры продлились по 10-15 минут.

Ранее японские и корейские СМИ уже сообщали, что Д.Трамп по завершению саммита с Ким Чен Ыном провел телефонные разговоры с Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ. Тогда СМИ сообщали, что С.Абэ поддержал Д.Трампа в том, что он "не выбрал легкий компромисс" для решения северокорейской проблемы. Мун Чжэ Ини, по данным СМИ, Д.Трамп попросил о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР.

Тот факт, что встреча презента США и лидера КНДР закончилась без конкретных договоренностей, объясняется нежеланием президента повторить ошибку своего предшественника Барака Обамы, подписавшего соглашение с Ираном по ядерной программе, заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Президент Обама отказался дистанцироваться от плохой сделки с Ираном. Президент Дональд Трамп отказывается от того, чтобы повторять ту же ошибку с Ираном, Северной Кореей или с кем бы то ни было", - написала С.Сандерс в своем "Твиттере".

Она добавила, что "президент Трамп ставит интересы безопасности американского народа выше политики".

Теги: #сша #трамп #кндр #саммит #ким_чен_ын
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