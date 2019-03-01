Политика

03:25 01.03.2019

Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

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Тимошенко о расследовании журналистов: предприниматели финансируют "Батькивщину" через других лиц, чтобы избежать преследования

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала информацию из журналистского расследования команды Bihus.Info (программа "Наши гроши") о том, что партию во втором полугодии 2018 года финансировали фейковые "доноры".

"Мы разобрались с этими фактами, и выяснилось, что те предприниматели-представители среднего класса, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, не могут это сделать, потому что мгновенно открываются уголовные дела, уничтожаются эти предприниматели. И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них сделать взносы, которые сегодня помогают нашей партии", - рассказала она в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос журналиста Дениса Бигуса об этом расследовании.

Ю.Тимошенко указала, что в настоящее время все поступления на счет партий и расходы являются публичными, и находятся под контролем Национального агентства по предотвращению коррупции.

"НАПК может проверить каждую нашу копейку. Генпрокуратура, СБУ от нас не выходят. Мы по названным фактам получили заключение НАПК, в котором четко определено, что нарушений у нас. Если бы они сейчас нашли у нас хоть одно нарушение, они поставили бы вопрос о снятии меня с выборов", - подчеркнула она.

В первой части журналистского расследования, обнародованной в четверг, указано, что, согласно отчету "Батькивщины" за 2018 год, поступления от граждан в 1-2 кварталах составили 23 млн грн, а в 3-4 кв. – 130 млн грн.

Судя по отчету, во втором полугодии 2018 года жители небольших городков и поселков Украины начали массово присылать по 148-149 тыс. грн, некоторые перечисляли такие суммы по три-четыре раза.

Теги: #финансирование #тимошенко #батькивщина #украина
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