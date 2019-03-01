Политика

01:11 01.03.2019

Ведущая "Права на владу" пояснила, что главу фракции БПП не пустили в эфир, поскольку он предназначен для кандидатов в президенты

1 мин читать
Ведущая "Права на владу" пояснила, что главу фракции БПП не пустили в эфир, поскольку он предназначен для кандидатов в президенты

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не был пропущен в студию для участия в эфире ток-шоу "Право на владу", поскольку он предназначен для кандидатов в президенты и на него был приглашен, в том числе, действующий президент Петр Порошенко, пояснила ведущая программы Наталья Мосийчук.

"Мы сказали, что это противоречит нашей редакционной политике. Если Артур Герасимов будет кандидатом в президенты Украины, то, пожалуйста, эфир его, и он будет иметь право на слово в нашем ток-шоу. Это коммерческий канал и здесь работают журналисты, у которых есть редакционная политика. Мы вас не звали, у нас кандидатский эфир, и мы говорили об этом. Мы хотим видеть здесь кандидатов в президенты Украины", - сказал она в эфире, комментируя возникшую конфликтную ситуацию.

Н.Мосийчук также заявила, что в Украине есть свобода слова, но на нее "сейчас очень коварно посягают". "Поэтому мы очень просим быть осторожными с журналистами, масс-медиа и свободой слова, и не повторять ошибок своих предшественников", - сказала она.

Другой ведущий "Право на владу" Сергей Иванов отметил, что П.Порошенко, как кандидат в президенты Украины, был официально приглашен на программу наряду с другими участниками президентской кампании.

Теги: #телеканал #скандал #бпп #украина #герасимов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:17 01.03.2019
Тимошенко: нужно объединять усилия для проведения честных выборов, но оставить людям варианты для выбора

Тимошенко: нужно объединять усилия для проведения честных выборов, но оставить людям варианты для выбора

00:39 01.03.2019
Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

00:32 01.03.2019
КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

00:16 01.03.2019
Зеленский: старая власть не конкурент для меня и моей команды

Зеленский: старая власть не конкурент для меня и моей команды

00:04 01.03.2019
Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

23:41 28.02.2019
С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

21:53 28.02.2019
Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

21:36 28.02.2019
Порошенко и Домбровскис обсудили необходимость усиления давления на Кремль для выполнения Россией Минских соглашений

Порошенко и Домбровскис обсудили необходимость усиления давления на Кремль для выполнения Россией Минских соглашений

20:25 28.02.2019
Скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с возможными злоупотреблениями ускорит его ликвидацию - нардеп Винник

Скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с возможными злоупотреблениями ускорит его ликвидацию - нардеп Винник

19:25 28.02.2019
В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

ПОСЛЕДНЕЕ

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

Луценко советует уличенной в создании избирательной пирамиды политсиле распустить ее самостоятельно, иначе обещает ежедневные вызовы в ГБР и СБУ

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

Президентский законопроект возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность обогащения

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

Порошенко рассказал о своем видении развития Украины и Кировоградщины в ближайшие 5 лет

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Гриценко и Садовой вместе объявят о формате участия в выборах, если такое решение будет принято

"БПП "Солидарность" не планирует проводить съезд из-за выхода депутатов из фракции - Березенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА