Политика

00:04 01.03.2019

Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

1 мин читать
Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с Россией, но никаких уступок по независимости и целостности страны быть не может

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Украине рано или поздно придется вести переговоры с Российской Федерацией для прекращения войны на Донбассе, но предметов их не могут быть никакие уступки по независимости и территориальной целостности страны.

"Главная цель каждого украинца – это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг – это прекращение огня. Как мы можем это сделать – это только переговоры. У нас с вами есть только Минские договоренности, они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть. Я считаю, что мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США", - сказал он во время включения в эфир программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Но, вы знаете, как сказал первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук: "У нас война". С первого дня это не АТО, у нас реальная война между Россией и Украиной, поэтому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Что касается компромиссов, то никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями", - подчеркнул В.Зеленский.

Теги: #переговоры #россия #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:39 01.03.2019
Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

00:32 01.03.2019
КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

00:16 01.03.2019
Зеленский: старая власть не конкурент для меня и моей команды

Зеленский: старая власть не конкурент для меня и моей команды

23:41 28.02.2019
С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

22:57 28.02.2019
Россия и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле, российский проект не поддержали

Россия и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле, российский проект не поддержали

21:53 28.02.2019
Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

21:36 28.02.2019
Порошенко и Домбровскис обсудили необходимость усиления давления на Кремль для выполнения Россией Минских соглашений

Порошенко и Домбровскис обсудили необходимость усиления давления на Кремль для выполнения Россией Минских соглашений

19:07 28.02.2019
Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

18:55 28.02.2019
ЦИК зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств

ЦИК зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя от международных организаций и иностранных государств

15:26 28.02.2019
Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

Заявившие о выходе из БПП нардепы потеряют мандаты при одобрении партии, а до того будут считаться внефракционными – Залищук

ПОСЛЕДНЕЕ

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

Луценко советует уличенной в создании избирательной пирамиды политсиле распустить ее самостоятельно, иначе обещает ежедневные вызовы в ГБР и СБУ

В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

Президентский законопроект возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность обогащения

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

Порошенко рассказал о своем видении развития Украины и Кировоградщины в ближайшие 5 лет

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Гриценко и Садовой вместе объявят о формате участия в выборах, если такое решение будет принято

"БПП "Солидарность" не планирует проводить съезд из-за выхода депутатов из фракции - Березенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА