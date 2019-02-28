Политика

20:39 28.02.2019

Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

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Представление в Раду на снятие неприкосновенности с Дубиля может быть подано после проведения экспертиз

Представление о даче разрешения на снятие неприкосновенности с народного депутата Валерия Дубиля (фракция "Батькивщина") может быть подано в Верховную Раду после проведения соответствующих экспертиз, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером, говоря о так называемой "избирательной пирамиде", организованной депутатом В.Дубилем, подчеркнул: "У нас не доказано, что этим процессом руководит кандидат в президенты. Мы знаем точно, что этим процессом руководит народный депутат Дубиль. И у нас есть тому доказательства".

При этом генпрокурор напомнил, что нардеп не пришел в четверг на допрос в Госбюро расследований.

"Легче рассказывать о политических репрессиях вместо того, чтобы прийти, прослушать свой записанный голос, который обещает деньги участникам "пирамиды". Он этого боится, просто банально тупо боится и заявляет после этого о политических репрессиях", - отметил Ю.Луценко.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли подано в парламент представление на депутата В.Дубиля, генпрокурор сказал: "Как только… У нас правовое государство. У нас есть процедуры. И по ним мы должны сначала найти доказательства его причастности, например, взять добровольно его голос и сравнить с голосом на пленке. Есть он это не делает (не даёт образец голоса – ИФ), нам придется взять его голос с выступления в Верховной Раде, отдать на экспертизу и сравнить. Как только это сойдется, я вынужден буду пойти в парламент с представлением о снятии неприкосновенности. С одного раза угадайте, чем это закончится".

По словам генпрокурора, до этого момента следствие не имеет права проводить обыски ни в офисе депутата, ни в его жилище.

Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей.

Однако 28 февраля народный депутат В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.

Теги: #генпрокурор #дубиль #представление
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