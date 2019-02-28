Луценко советует уличенной в создании избирательной пирамиды политсиле распустить ее самостоятельно, иначе обещает ежедневные вызовы в ГБР и СБУ

Политической силе, уличенной в создании избирательной пирамиды, необходимо отмежеваться от незаконной схемы, распустить ее и идти на выборы, в противном случае каждый из участников "сетки" будет ходить на допросы, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В эфире "Прямого" телеканала в четверг вечером он вновь заявил, что в Генпрокуратуре Украины нет ни одного уголовного дела в отношении кандидатов в президенты страны, но "есть дело СБУ, ГБР против российских технологов, которые приехали сюда и вместе с народным депутатом Украины (от фракции "Батькивщина" Валерием – ИФ) Дубилем построили пирамиду".

"Вместо того, чтобы обвинять в политических репрессиях, необходимо просто отмежеваться от этого, сказать, что эта сетка не наша и мы ее не используем. Считаю, что единственным выходом является решение соответствующей политической силы об отмежевании от этого, роспуск всей этой сетки, а после этого можно спокойно идти на выборы", - сказал генпрокурор.

По словам Ю.Луценко, если МВД выявит что-либо подобное по отношению в другой политической силе, то его реакция будет аналогичной.

"Тут я сработают одинаково по отношению ко всем – деньги на выборах - табу", - заверил генпрокурор.

Он добавил, что если избирательная пирамида не будет распущена, то последуют соответствующие действия со стороны правоохранительных органов: "Или сетку распустят сами, или они каждый день как на работу будут ходить в Государственное бюро расследований и СБУ и давать показания, но работать им на скупку голосов мы не дадим".

Также он добавил, что в таком случае "рядовые исполнители точно сядут".