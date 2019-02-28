Президентский законопроект возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность обогащения

Президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110) возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

Так, президентский проект закона, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады, предлагает вместо признанной неконституционной статьи 368-2 дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 368-5 "незаконное обогащение", согласно которой "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов любой другому лицу наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

Эти же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, законопроект предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

"При таком подходе обязанность доказывания отсутствия законных оснований для получения лицом… в собственность активов будет возлагаться на органы досудебного расследования, основываясь на конституционных предписаниях, которые гарантируют презумпцию невиновности лица и недопустимость привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (статьи 62, 63 Конституции Украины)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа отмечают, что включение такого признака незаконного обогащения, как отсутствие законных оснований для приобретения активов в собственность, основывается на положениях закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которому критерием определения коррупции является именно отсутствие законных оснований для получения тех или иных выгод.

"Кроме того, поскольку за незаконное обогащение предполагается применение такого дополнительного наказания как конфискация имущества, предлагается согласовать новую статью 368-5 со статьей 59 Уголовного кодекса Украины, которая определяет основы применения конфискации имущества, предусмотрев, что конфискация имущества может применяться за совершение незаконного обогащения, независимо от его тяжести, а не только в случаях, когда такое преступление является тяжким или особо тяжким", - сказано в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает ряд изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины для обеспечения комплексного и непротиворечивого регулирования данного вопроса.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В свою очередь 28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.