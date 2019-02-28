Порошенко рассказал о своем видении развития Украины и Кировоградщины в ближайшие 5 лет

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с жителями города Александрия в Кировоградской области рассказал, каким видит будущее развитие страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Что получит страна в следующие пять лет? Безопасность - это сильная армия. Достойное почетное место на международной арене - и мы сделали первые важные шаги в этом направлении. Миллиарды инвестиций, миллионы новых рабочих мест, инклюзия, ликвидация разрыва между богатыми и бедными путем повышения уровня оплаты труда", - назвал основные направления развития Украины глава государства в ходе встречи с александрийцами в четверг днем.

П.Порошенко также отметил, что в ближайшие пять лет Кировоградщина также должна достичь значительного развития, в том числе и благодаря развитию объединенных территориальных громад (ОТГ), которые могут стать новыми точками роста на карте области. По его словам, область должна получить агрологистический центр, который значительно повысит производительность сельского труда. Кроме того, должна значительно улучшиться ситуация с железнодорожным сообщением.

"Подчеркиваю, область получит качественный аэропорт", - сказал он.

Это то, чего можно достичь и в большинстве областных центров Украины, добавил президент. "Общественный транспорт, международные брендовые гостиницы, научно-индустриальные парки. Город получит качественные дороги, современное производство, мультифункциональные больницы, новые школы, современные образовательные IТ-центры", - отметил П.Порошенко.

Кроме того, по словам президента, в каждой ОТГ должен быть решен вопрос с водоснабжением, ремонтом или строительством дорог. Также важным проектом для развития общества он назвал "Дом фермера", где каждый фермер сможет бесплатно получить необходимую консультацию и информацию. В громадах должны заработать центры предоставления административных услуг.

"Это все абсолютно реально сделать. Что получит человек? Человек получит достоинство и уважение к себе. Откроет возможности для предпринимательства или высокую зарплату, если он будет ходить на работу. Получит гарантированную безопасность для каждой семьи. Доступ к современному интерактивному образованию, качественный общественный транспорт, адекватный социальный пакет, доступ к качественной медицине и достойную пенсию", - убежден П.Порошенко.