Политика

15:31 28.02.2019

Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

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Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

 Власть в очередной раз пытается отвлечь людей от реальных проблем, в которые погружена страна, и вместо их решения снова спекулирует на острой теме, заявляет народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя готовящееся голосование в Верховной Раде законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка.

"Даже беглый взгляд на этот законопроект показывает позицию государства-диктатора, осуществляющего тотальный контроль всей сферы общественной жизни народа Украины. На наших глазах осуществляется попытка подмены основ конституционного строя Украины. Вместо народа Украины, многонационального, с множеством культур и языков, носителем суверенитета они видят исключительно "титульную нацию", "украинский этнос", ставя его права над всеми остальными 130 национальностями, проживающими в Украине", - говорится в заявлении Ю.Бойко, размещенном на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Политик подчеркнул, что основой европейских практик национального развития является прямо противоположный принцип диалога культур, единства через многообразие, но никак не путем ущемления других культур и народов.

"Данный законопроект является исключительно предвыборным пиаром. Власть не понимает, что таким образом она не объединяет Украину, а в очередной раз раскалывает общество. Истинный язык власти – не украинский. Истинный язык нынешней власти – язык нетерпимости и ненависти к инакомыслящим", - говорится в заявлении.

Ю.Бойко также сообщил об инициировании разработки альтернативного законопроекта о языке и пригласил представителей всех национальностей, живущих в Украине, принять участие в его подготовке для защиты конституционного права граждан Украины на использование родного языка в своей общественной и частной жизни.

Теги: #бойко #язык #выборы
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