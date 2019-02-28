ВСК Рады по хищениям в армии изучит информацию СМИ о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" при закупке комплектующих

Верховная Рада расширила круг вопросов, которыми занимается временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных силах Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление №10104 о расследовании фактов, обнародованных в СМИ относительно злоупотреблений в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц, поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Инициировали данное постановление главы фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Нардепы уполномочили ВСК, которая изучает факты хищений с 2004 по 2017 год, провести расследование по материалам, которые были обнародованы в СМИ относительно закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".

Полномочия комиссии также будут распространяться на правонарушения в оборонной сфере на протяжении 2018-2019 годах.

Кроме того, Рада поручила комиссии провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК "Укроборонпром", чтобы расследовать обнародованные в СМИ факты злоупотребления в оборонной сфере.