Герасимов и Бурбак предлагают Раде поручить профильной ВСК заняться изучением закупок запчастей для предприятий "Укроборнпромома"

Главы парламентских фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак инициировали проект постановления №10104, которое позволит расширить круг вопросов, которыми занимается временная следственная комиссия Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных силах Украины.

Согласно информации на сайте украинского парламента, соответствующий проект постановления о безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в СМИ относительно злоупотреблений в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц, нардепы зарегистрировали в четверг.

Они предлагают полномочия ВСК, которая изучает факты хищений с 2004 по 2017 год, распространить на правонарушения в оборонной сфере, которые произошли также в 2018-2019 годах. Кроме того, авторы постановления предлагаю комиссии провести расследование по материалам, которые были обнародованы в СМИ относительно закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".