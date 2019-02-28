Политика

12:31 28.02.2019

Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

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Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

 Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, возвращающий ответственность за незаконное обогащение чиновников.

Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины" в четверг, соответствующий законопроект зарегистрирован под №10103.

По словам Ю.Тимошенко, решение Конституционного о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении значит, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты, как и дела, которые уже слушаются в суде. "Это фактически открывает должностным лицам возможности для злоупотреблений и совершения криминальных коррупционных правонарушений", - убеждена политик.

Ю.Тимошенко отмечает, что принятие законопроекта должно исправить ситуацию: дополнить Уголовный кодекс Украины новой ст.368-5 и установить уголовную ответственность должностного лица за приобретение в собственность активов в незаконным путем.

Теги: #обогащение #тимошенко #закон
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