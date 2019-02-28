Политика

12:30 28.02.2019

Порошенко заявил, что вносит в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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Порошенко заявил, что вносит в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручает зарегистрировать документ в Верховной Раде как безотлагательный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг, добавив, что данный законопроект имеет статус безотлагательного.

Он выразил надежду, что у народных депутатов достаточно политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

П.Порошенко отметил, что законопроект вносит изменения в законодательные акты, и Уголовный кодекс дополняется статьей под названием "Незаконное обогащение".

Президент зачитал суть новой статьи УК: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функции государства или местного самоуправления, в собственность активов значительного размера без законных на то оснований, при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или принятие предложений, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, а также передача ему таких активов каким-либо другим образом карается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет".

"Те самые действия, совершенные служебным лицом, которое занимает соответствующее положение, караются лишением свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет. Деятельность, предусмотренная частью первой, совершенной служебным лицом, которое занимает лично особо ответственное положение, карается лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - зачитал предлагаемые нормы П.Порошенко.

Теги: #обогащение #порошенко #закон
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