Ни фамилии, ни должности не спасут от ответственности, если факты о незаконных сделках при закупках в армии подтвердятся - Порошенко

Ни фамилии, ни должности не спасут, виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Так во время региональной поездки глава государства прокомментировал журналистам последние события вокруг госконцерна "Укроборонпром", сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Армия - это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный главнокомандующий армию буду защищать", - подчеркнул П.Порошенко.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появилась информация, мной было подписано распоряжение об отстранении и обращение в правоохранительные органы", - отметил глава государства.

Президент добавил, что, по его данным, расследование об указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное производство. Подчеркиваю: после расследования виновные будут привлечены к ответственности в случае подтверждения фактов", - подытожил он.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

П.Порошенко поручил правоохранителям обеспечить в срочном порядке проверку информации, обнародованной проектом "Наши гроши".

Пресс-служба НАБУ 27 февраля сообщила, что его детективы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.