Зеленский обсудил с постпредом МВФ в Украине перспективы сотрудничества

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом (Gösta Ljungman) и обсудил с ним сотрудничество Украины с МВФ.

Как сообщается на странице сообщества сторонников В.Зеленского "Зе! Команда" в соцсети Facebook в четверг, встреча состоялась 23 февраля. В.Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, привлечения инвестиций и повышения стандартов жизни граждан.

В.Зеленский также проинформировал Й.Люнгмана об основных положениях своей предвыборной программы и первых шагах в случае, если он будет избран президентом Украины.

Ранее В.Зеленский также провел встречи с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен и послом Франции в Украине Изабель Дюмон.