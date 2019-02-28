Политика

11:59 28.02.2019

Зеленский обсудил с постпредом МВФ в Украине перспективы сотрудничества

1 мин читать
Зеленский обсудил с постпредом МВФ в Украине перспективы сотрудничества

 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом (Gösta Ljungman) и обсудил с ним сотрудничество Украины с МВФ.

Как сообщается на странице сообщества сторонников В.Зеленского "Зе! Команда" в соцсети Facebook в четверг, встреча состоялась 23 февраля. В.Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, привлечения инвестиций и повышения стандартов жизни граждан.

В.Зеленский также проинформировал Й.Люнгмана об основных положениях своей предвыборной программы и первых шагах в случае, если он будет избран президентом Украины.

Ранее В.Зеленский также провел встречи с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен и послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Теги: #зеленский #команда_зеленского #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 28.02.2019
Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда, говорили о сотрудничестве Украины и МВФ

Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда, говорили о сотрудничестве Украины и МВФ

15:41 27.02.2019
"Мы топим за одно и то же": Деревянко зовет Зеленского встретиться

"Мы топим за одно и то же": Деревянко зовет Зеленского встретиться

15:05 27.02.2019
Зеленский побеждает всех во втором туре, Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко – опрос

Зеленский побеждает всех во втором туре, Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко – опрос

14:39 27.02.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом практически вровень – опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом практически вровень – опрос

14:13 27.02.2019
Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США Волкером

14:11 27.02.2019
Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с Зеленским

Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с Зеленским

12:41 27.02.2019
Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

11:57 27.02.2019
Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

11:48 27.02.2019
Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

17:57 26.02.2019
У Зеленского показали представителя "Зе!Команды" в Каменском

У Зеленского показали представителя "Зе!Команды" в Каменском

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Порошенко заявил, что вносит в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Ни фамилии, ни должности не спасут от ответственности, если факты о незаконных сделках при закупках в армии подтвердятся - Порошенко

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Порошенко заявил, что вносит в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Ни фамилии, ни должности не спасут от ответственности, если факты о незаконных сделках при закупках в армии подтвердятся - Порошенко

Количество украинских предприятий в других странах будет мерилом эффективности дипломатов - Порошенко

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Рада отказалась ввести институт медиации в Украине

У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

Последние данные опросов будут решающими в определении единого кандидата от демсил на выборах президента - Садовый

НАПК призывает Раду принять законопроект, позволяющий начать автоматизированную проверку е-деклараций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА