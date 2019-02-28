У КНДР есть шанс на быстрое экономическое развитие - Трамп

У КНДР есть все шансы стать сильной экономической державой, заявил президент США Дональд Трамп в четверг.

"У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть возможность превратить свою страну в одну из самых развитых в мире в короткие сроки", - заявил Д.Трамп на пресс-конференции в Ханое по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это невероятная страна с невероятным расположением, если подумать об этом. С одной стороны у них Россия и Китай, а на юге - Южная Корея, и они окружены водой... И здесь одни из самых красивых побережий в мире. У Северной Кореи невероятный потенциал", - отметил он.

"Я уверен, что КНДР станет абсолютной экономической державой", - сказал американский лидер.

"Я бы предпочел быстрой сделке правильную сделку", - также заявил Д.Трамп.

"Не все понимают, что такое денуклеаризация, но для меня все просто: это полный отказ от ядерного оружия", - подчеркнул президент США.