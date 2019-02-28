Политика

10:48 28.02.2019

Последние данные опросов будут решающими в определении единого кандидата от демсил на выборах президента - Садовый

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Последние данные опросов будут решающими в определении единого кандидата от демсил на выборах президента - Садовый

 Кандидат в президенты Украины, городской голова Львова, лидера партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства.

"На протяжении кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные (соцопросов - ИФ), которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание - рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

А.Садовый подчеркнул, что он осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен "победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти".

"Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - подытожил он.

Теги: #кандидаты #садовый #выборы
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