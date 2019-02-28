Трамп: КНДР была готова на уступки на переговорах по атому в обмен на отмену всех санкций, США к этому не готовы

Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР отменить все санкции против нее, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

"У него (Ким Чен Ына - ИФ) есть определенное видение, но это не точь в точь наше видение, но его видение ближе к нашему, чем было год назад", - добавил он.