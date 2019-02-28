Политика

09:58 28.02.2019

Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном были продуктивны, но США решили не подписывать с ним соглашений

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Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном были продуктивны, но США решили не подписывать с ним соглашений

Саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - заявил президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

Теги: #сша #трамп #кндр #ким_чен_ын
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