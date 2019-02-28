Трамп: переговоры с Ким Чен Ыном были продуктивны, но США решили не подписывать с ним соглашений

Саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - заявил президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".