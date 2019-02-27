Политика

18:27 27.02.2019

Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

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Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

Соединенные Штаты Америки вновь подчеркивают, что оккупированный Россией Крым должен вернуться под контроль Украины, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Пять лет назад оккупация Россией украинского Крымского полуострова вызвала эскалацию российской агрессии. Россия пыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность. Мир не забыл циничную ложь, которую Россия использовала для оправдания своей агрессии и маскировки своих попыток аннексии украинской территории", - сказано в заявлении М.Помпео, опубликованном на сайте Госдепа США.

Он подчеркнул, что применение Россией силы против мирного соседа не должно допускаться авторитетными государствами. "Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым – это Украина и должен быть возвращен под контроль Украины", - указал М.Помпео.

Госсекретарь отметил, что США по-прежнему серьезно обеспокоены усиливающимися репрессиями со стороны российского оккупационного режима в Крыму. Он напомнил, что на протяжении пяти лет российская оккупационная власть "без достаточных оснований задерживала и неправомерно осуждала лиц за мирное противодействие оккупации".

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые были задержаны в отместку за мирное проявление инакомыслия", - говорится в заявлении М.Помпео.

США также вновь подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещали сохранять санкции в отношении России.

"Соединенные Штаты будут сохранять соответствующие санкции в отношении России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и не будет полностью соблюдать Минские договоренности", - указано в заявлении.

Теги: #крым #сша #помпео
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