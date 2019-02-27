Непрерывность действия статьи о незаконном обогащении возможна, если КС признает ошибочным свое решение о ее неконституционности – нардеп Чумак

Действие ст.368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении может быть непрерывным только в случае, если Конституционный суд (КС) признает ошибочным свое решение о признании неконституционности это нормы, считает внефракционный народный депутат, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

"Единственный шанс откатить все это назад – когда сам Конституционный суд принимает решение об ошибочности решения Конституционного суда об этом. Другого пути нет, чтобы была непрерывность действия этой статьи во времени", - сказал В.Чумак журналистам в среду в Киеве.

Нардеп пояснил, что со дня публикации решения КС о признании неконституционным положения Уголовного кодекса Украины эта норма теряет силу, вследствие чего будут закрыты уголовные производства, открытые по данной статье, а подозреваемые и обвиняемые могут потребовать компенсации.

Вместе с тем парламентарий высказал сомнение, что нынешний созыв парламента сможет принять закон, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Я не верю, что этот парламент что-то примет. Он уже ничего не примет, будет заговаривать проблему", - сказал В.Чумак.