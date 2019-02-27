Политика

17:51 27.02.2019

Непрерывность действия статьи о незаконном обогащении возможна, если КС признает ошибочным свое решение о ее неконституционности – нардеп Чумак

1 мин читать
Непрерывность действия статьи о незаконном обогащении возможна, если КС признает ошибочным свое решение о ее неконституционности – нардеп Чумак

 Действие ст.368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении может быть непрерывным только в случае, если Конституционный суд (КС) признает ошибочным свое решение о признании неконституционности это нормы, считает внефракционный народный депутат, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

"Единственный шанс откатить все это назад – когда сам Конституционный суд принимает решение об ошибочности решения Конституционного суда об этом. Другого пути нет, чтобы была непрерывность действия этой статьи во времени", - сказал В.Чумак журналистам в среду в Киеве.

Нардеп пояснил, что со дня публикации решения КС о признании неконституционным положения Уголовного кодекса Украины эта норма теряет силу, вследствие чего будут закрыты уголовные производства, открытые по данной статье, а подозреваемые и обвиняемые могут потребовать компенсации.

Вместе с тем парламентарий высказал сомнение, что нынешний созыв парламента сможет принять закон, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Я не верю, что этот парламент что-то примет. Он уже ничего не примет, будет заговаривать проблему", - сказал В.Чумак.

Теги: #обогащение #закон #ксу #чумак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 27.02.2019
Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, как только КС обнародует решение

Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, как только КС обнародует решение

16:43 27.02.2019
Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

15:14 27.02.2019
Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

13:12 27.02.2019
Порошенко предложит Раде вернуть в УК статью о незаконном обогащении - И.Луценко

Порошенко предложит Раде вернуть в УК статью о незаконном обогащении - И.Луценко

12:35 27.02.2019
Отмена статьи УК о незаконном обогащении создает риски для безвиза с ЕС – Гопко

Отмена статьи УК о незаконном обогащении создает риски для безвиза с ЕС – Гопко

11:37 27.02.2019
В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

11:27 27.02.2019
Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

11:17 27.02.2019
Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

09:40 27.02.2019
Гриценко требует роспуска КС как нелегитимного после признания неконституционной статьи УК о незаконном обогащении

Гриценко требует роспуска КС как нелегитимного после признания неконституционной статьи УК о незаконном обогащении

21:51 26.02.2019
Решение КС об отмене статьи УК о незаконном обогащении - это абсурд с точки зрения международного права, считает нардеп Найем

Решение КС об отмене статьи УК о незаконном обогащении - это абсурд с точки зрения международного права, считает нардеп Найем

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение, как только КС обнародует решение

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

Необходимо предоставить автономию крымским татарам уже сейчас – евродепутат Хармс

Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

ПОСЛЕДНЕЕ

Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

Трамп доволен результатами первого дня саммита с Ким Чен Ыном

Большинство украинцев против вступления Украины в Таможенный союз – опрос

Почти 3/4 украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в ЕС – соцопрос

Тимошенко выступает за создание единой национальной стратегии системы здравоохранения в Украине

Отношение украинцев к вопросу вступления страны в НАТО в последние 4 года достаточно стабильное, несмотря на колебания – социологи КМИС

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с Зеленским

Необходимо предоставить автономию крымским татарам уже сейчас – евродепутат Хармс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА