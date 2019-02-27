Политика

16:58 27.02.2019

Большинство украинцев против вступления Украины в Таможенный союз – опрос

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 Большинство украинцев (64% тех, кто участвовал бы в референдуме) проголосовали бы против вступления страны в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (по состоянию на февраль 2019 года), свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в среду релизу по итогам опроса, если бы те, кто не определился со своим выбором, не пришли бы на референдум по вступлению в Таможенный союз, в голосовании приняли бы участие около 66% всех, кто имеет право голосовать и проживает на территориях, контролируемых властями Украины. В таком случае голоса распределились бы следующим образом (эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в феврале 2019 года): за вступление в Таможенный союз - 36%, против - 64% голосов.

В КМИС констатируют, что процент готовых проголосовать за вступление в Таможенный союз в феврале-2019 был несколько выше, чем во время предыдущих опросов, проведенных после аннексии АР Крым и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Так, с декабря 2014 по сентябрь 2017 года процент готовых проголосовать за вступление в Таможенный союз не превышал 18%, в феврале 2019 года - 23%. В то же время процент противников вступления в Таможенный союз сократился с 55% в сентябре 2017 года до 43% в феврале-2019.

"То есть, хотя процент противников вступления в Таможенный союз существенно преобладает над процентом сторонников, однако, по данным текущего опроса, антироссийские настроения у части населения несколько ослабли", - сказано в релизе.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 20 февраля 2019г. Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #рф #опрос #таможенный_союз
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