Политика

16:42 27.02.2019

Почти 3/4 украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в ЕС – соцопрос

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Почти 3/4 украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в ЕС – соцопрос

Вступление Украины в Европейский Союз по состоянию на февраль 2019г поддерживают около половины всех жителей страны и почти три четверти тех, кто принял бы участие в соответствующем референдуме, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в среду релизу, отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы сейчас проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 51% указали, что они проголосовали бы за вступление, 23% - против, и 26% - не определились, либо не принимали бы участия в голосовании.

"То есть если бы те, кто не определился, как голосовать, как правило, не пришли бы на референдум по вступлению в ЕС, в голосовании приняли бы около 74% всех, кто имеет право голосовать и проживают на территориях, контролируемых властями Украины, и полученные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели наиболее близкие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в феврале 2019г): за вступление в ЕС - 70% голосов, против - 30%", - говорится в релизе.

По сравнению с опросом сентября 2017г, который проводился вскоре после принятия решения о безвизе, и когда был зафиксирован пиковый уровень готовности населения проголосовать за вступление Украины в ЕС (57% населения за, 17% - против), пока процент готовых проголосовать "за" в случае референдума несколько снизился, вернувшись к прежнему уровню, который был до получения безвиза (в феврале 2017г за вступление в ЕС были готовы проголосовать 49%, сейчас - 51%, разница - в пределах погрешности).

При этом по-прежнему отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона. В западных и центральных областях процент сторонников вступления в ЕС существенно преобладает над процентом противников, в южных областях их примерно поровну, а на востоке больше тех, кто против вступления в ЕС, чем тех, кто за.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 20 февраля 2019г. Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #ес #опрос
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