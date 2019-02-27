Политика

16:40 27.02.2019

Тимошенко выступает за создание единой национальной стратегии системы здравоохранения в Украине

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Тимошенко выступает за создание единой национальной стратегии системы здравоохранения в Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости разработать единую национальную стратегию системы здравоохранения в Украине.

"Нам сегодня с вами надо решить, обсудить и создать единую национальную стратегию системы здравоохранения", - сказала Ю.Тимошенко в ходе Национального медицинского форума "Качественная и доступная медицина" в среду в Киеве.

Она подвергла критике осуществляемую в настоящее время медицинскую реформу, которая, по ее словам, "выглядит просто как фундаментальный хаос".

Политик также отметила, что до завершения президентской избирательной кампании "нам надо иметь не просто "дорожную карту", нам необходимо иметь все стратегические законопроекты, нам надо иметь план-график работ".

По ее словам, на базе разработанной концепции о системе здравоохранения необходимо начать работу над фундаментальными документами.

"Например, законопроект о национальной стратегии здравоохранения, который бы был всеобъемлющим, от "а" до "я" и предусмотрел бы комплекс изменений в самой важной отрасли нашей жизни", - сказала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #здравоохранение
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