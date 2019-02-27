Отношение украинцев к вопросу вступления страны в НАТО в последние 4 года достаточно стабильное, несмотря на колебания – социологи КМИС

Доля сторонников вступления Украины в НАТО преобладает над долей противников и если бы референдум по вопросу, вступать стране в Альянс, проходил в феврале 2019г, 40% украинцев проголосовали бы за вступление государства в Североатлантический альянс, 31% - против, а оставшиеся 28% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в среду релизу по итогам опроса, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2019 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.

Социологи отмечают, что по сравнению с сентябрем 2017 года, доля готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО сократилась с 45% до 40%, вернувшись к уровню 2015 - начала 2017гг. Доля тех, кто не определился или не стал бы участвовать в референдуме по этому вопросу, не изменилась (в феврале 2019г, как и в сентябре 2017г, таких 28%).

"То есть, несмотря на определенные колебания настроений, отношение жителей Украины к вопросу вступления в НАТО в течение последних четырех лет остается достаточно стабильным", - говорится в релизе.

Идею вступления Украины в НАТО, как и раньше, поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей; на юге и на востоке страны большинство настроено против вступления Украины в Североатлантический альянс.

По результатам опроса, если бы референдум по вопросу, вступать Украине в НАТО, проводился в феврале 2019 года, в западных областях 56% проголосовали бы за вступление, 10% - против, 34% - не определились или не стали бы участвовать в голосовании; в центральных областях 50% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 22% - против, 29% - не определились или не голосовали бы; в южных областях - 24% за вступление, 52% - против, 24% - не определились или не голосовали бы; в восточных областях - 14% за вступление в НАТО, 60% - против, 26% - не определились или не голосовали бы.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 20 февраля 2019г. Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.