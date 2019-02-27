Политика

14:51 27.02.2019

Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

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Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

 Президент Украины Петр Порошенко обещает увеличить размер финансовой поддержки многодетным семьям в размере прожиточного минимума.

"В ближайшее время я предложу еще один шаг, который поддержит многодетные семьи, и каждая семья, которая имеет трех и больше детей, получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию, прямую, и каждый месяц, в размере прожиточного минимума", - сказал П.Порошенко в среду в Запорожской области.

Он выразил убеждение, что эта программа будет способствовать улучшению демографической ситуации.

Теги: #порошенко #многодетные_семьи #соцвыплати
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