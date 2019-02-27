Порошенко обещает увеличить поддержку многодетным семьям

Президент Украины Петр Порошенко обещает увеличить размер финансовой поддержки многодетным семьям в размере прожиточного минимума.

"В ближайшее время я предложу еще один шаг, который поддержит многодетные семьи, и каждая семья, которая имеет трех и больше детей, получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию, прямую, и каждый месяц, в размере прожиточного минимума", - сказал П.Порошенко в среду в Запорожской области.

Он выразил убеждение, что эта программа будет способствовать улучшению демографической ситуации.