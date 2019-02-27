Политика

13:44 27.02.2019

ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

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ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

Верховная Рада должна немедленно принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит все факты коррупции действующего президента, заявила кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в парламенте.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", Ю.Тимошенко отметила, что именно Верховная Рада, по Конституции Украины, имеет право расследовать коррупцию главы государства. "И фракции парламента, кроме БПП, поддерживают проект постановления о создании ВСК по расследованию коррупции Порошенко в оборонной отрасли, об отдельных примерах которой - поставках украинской армии запасных непригодных запчастей с территории страны-агрессора - стало известно из расследования журналистов", добавила председатель партии.

Политик напомнила, что для создания такой ВСК нужно 150 голосов депутатов.

"Если (спикер парламента – ИФ) Андрей Парубий не нарушит процедуру и поставит постановление о создании ВСК на голосование, она будет однозначно создана. 150 голосов будет. Начнется расследование коррупционной деятельности действующего главнокомандующего на незаконных поставках из страны-агрессора испорченных частей на нужды украинской армии. Все это завтра может стать реальностью и зависит только от воли одного человека - Андрея Парубия. Или он будет сообщником коррумпированного президента, или он станет на позиции парламентаризма и выполнит свой долг", - подчеркнула она.

В информации отмечается, что создание комиссии станет первым шагом к осуществлению процедуры импичмента президента.

Кроме того, сообщила Ю.Тимошенко, вместе с командой "Батькивщины" она продолжает собирать подписи депутатов за начало процедуры импичмента главы государства, нарушившего ст. 111 УК.

Она также возмутилась тем, что "карманный Конституционный суд главы государства признал неконституционной статью 368-2 УК, что требует и предполагает ответственность за незаконное обогащение".

"Сейчас через КС они начинают корректировать УК, чтобы не сесть в силу своей коррупции на крови. И это настоящее лицо президента ", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #комиссия #тимошенко #порошенко #гладковский
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