Порошенко предложит Раде вернуть в УК статью о незаконном обогащении - И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко возмущен решением Конституционного суда касательно нормы Уголовного кодекса о незаконном обогащении и намерен внёсти законопроект, который вернет ее в законодательство с учётом замечаний КС, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент Украины возмущен таким решением, тем более в такой период и тем более в тот момент, когда благодаря реформе президента Порошенко были созданы соответствующие правоохранительные органы, которые борются с коррупцией", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента в среду.

По ее словам, глава государства возмущен тем, что статья о незаконном обогащении может исчезнуть из Уголовного кодекса.

"Президент подаст безотлагательный законопроект, где будут учтены замечания Конституционного суда. И этот законопроект как безотлагательный должен быть рассмотрен в парламенте", - сообщила представитель президента в Верховной Раде.