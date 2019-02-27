Политика

12:35 27.02.2019

Отмена статьи УК о незаконном обогащении создает риски для безвиза с ЕС – Гопко

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Отмена статьи УК о незаконном обогащении создает риски для безвиза с ЕС – Гопко

Признание Конституционным судом Украины статьи ст.368-2 "незаконное обогащение" неконституционной создаёт риски для дальнейшего действия безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом, считает глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Это создаёт определенные риски, потому что мы нарушаем одно из обязательств", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, может ли отмена статьи УК о незаконном обогащении привести к приостановке безвизового режима с ЕС.

"Будем смотреть на реакцию Европейского Союза", - добавила она.

В то же время А.Гопко высказала надежду на политическую ответственность в контексте того, что в украинском парламенте уже прозвучала инициатива разработать новый законопроект, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По мнению главы комитета, Конституционный суд занял политическую позицию в этом вопросе.

"Очевидно, здесь было давление со стороны Верховной Рады, тех депутатов, которые встревожены (угрозой попасть под действие статьи - ИФ). Плюс, я думаю, некоторые члены Конституционного суда тоже, возможно, не понимают, как обществу объяснить свой стиль жизни, имущества, доходов", - сказала нардеп.

Теги: #обогащение #гопко #закон #ксу
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