Политика

11:48 27.02.2019

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

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Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

 Команда кандидата в президенты Украины, щоумена Владимира Зеленского заявляет о намерении вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности чиновников, которые разворовывали украинскую армию и государство.

"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в "Укроборонпроме", сегодня – о том, что власть руками судей Конституционного суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и другие, в разы больше. Конституционный суд признал неконституционным уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. То есть за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук в среду.

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" – сказано в сообщении.

Теги: #зеленский #гладковский #выборы #команда_зеленського
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