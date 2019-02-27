Политика

11:37 27.02.2019

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

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В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" инициирует подготовку законопроекта, который вернет в Уголовный кодекс Украины статью о незаконном обогащении, которая уже будет соответствовать Конституции Украины, сообщил глава фракции Артур Герасимов.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным. Потому наша фракция инициируется очную разработку нового законопроекта, который выпишет эту статью таким образом, что бы она обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - цитирует А.Герасимова пресс-служба партии БПП в среду.

Глава фракции призвал парламентские политические силы присоединиться к БПП в подготовке такого законопроекта, а также безотлагательно проголосовать его в сессионном зале.

Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Теги: #бпп #обогащение #ук #герасимов
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