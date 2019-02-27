Политика

11:27 27.02.2019

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

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Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, официальной опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть в четверг, 28 февраля.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект (№9524) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон 26 февраля.

Теги: #наблюдатели_рф #закон #выборы
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