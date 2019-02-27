Политика

11:15 27.02.2019

Украина добивается создания международной платформы по деоккупации Крыма - МИД

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Украина добивается создания международной платформы по деоккупации Крыма - МИД

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявляет, что Украина добивается создания международной платформы по деоккупации Крыма.

"Мы проталкиваем идею создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма". Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене", - сказал он в ходе международного форума в среду в Киеве.

В.Боднар подчеркнул, что в будущем такая платформа станет площадкой для переговоров.

В то же время, замминистра добавил, что сейчас Россия такую идею отбрасывает.

Теги: #крым #деоккупация #мид
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