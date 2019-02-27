Политика

11:12 27.02.2019

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

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США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

"Мы – ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал он в ходе международного форума в среду в Киеве.

Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов в Украине, как президентских, так и парламентских.

Среди прочего, спецпредставитель США заявил, что в последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять".

К.Волкер подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.

Теги: #сша #волкер #выборы
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