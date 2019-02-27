Трамп и Ким Чен Ын начнут в Ханое вторую встречу

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начнут в среду двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое.

Это второй саммит США-КНДР, призванный придать новый импульс итогам их первой встречи в Сингапуре в июне прошлого года в области денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации двухсторонних отношений.

Д.Трамп уже в самолете по пути в Ханой написал в своем Twitter, что надеется на "очень продуктивный" саммит.

Он повторил то, о чем заявлял ранее: "При полной денуклеаризации Северная Корея быстро превратится в экономическую сверхдержаву. Без этого (денуклеаризации - ИФ) станет еще хуже, чем сейчас. Председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын) примет мудрое решение!".

Вместе с тем, что касается реализации сингапурских договоренностей, то выяснилось, что стороны понимают их каждая по-своему. Как заявил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, в этой области "нет согласованного понимания".

Пхеньян рассчитывал, что в ответ на его конкретные действия в области отказа от ракетно-ядерной программы, прекращения ядерных испытаний и ракетных пусков, начавшийся демонтаж его ядерного и ракетного объектов со стороны США последуют смягчение санкций и шаги, направленные на подписание мирного договора по итогам Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, он добивается от США твердых гарантий своей безопасности, что, как считают наблюдатели, может включать в себя сокращение американского военного присутствия в Южной Корее.

Вашингтон последовательно заявляет, что снятие с Северной Кореи санкционного режима и подписание договора возможны только после достижения окончательной, необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР.

При этом Д.Трамп заявляет, что никуда не спешит, что расценивается как некоторое снижение уровня жесткости требований к Пхеньяну.

"Я не спешу. Я не хочу никого торопить. Я только не хочу испытаний (ракетно-ядерных - ИФ). Пока нет испытаний, мы счастливы", - заявил американский президент.

Наблюдатели считают, что на саммите в Ханое не следует ждать прорывных решений, приводя в подтверждение не только это заявление Д.Трампа, но и его замечание по поводу того, что это не последняя его встреча с северокорейским руководителем.

Д.Трамп в воскресенье заявил журналистам в Белом доме: "Санкции сохраняются, все сохраняется. Но у нас есть специфическое ощущение, и я считаю, что мы придем к чему-то очень хорошему".

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN подтвердил, что экономические санкции, "которые не позволяют другим странам торговать, чтобы не позволять Северной Корее обогащаться (...), безусловно, остаются в силе".

В то же время он отметил, что возможны некоторые послабления в других сферах, таких, как "людские обмены и многое другое".

Ханойский саммит может увенчаться успехом при условии, что стороны проявят взаимное уважение, написало накануне северокорейское интернет-издание Meari.

"Как отмечается в совместной декларации от 12 июня (2018 года по итогам сингапурского саммита сторон - ИФ), неизменной позицией двух наших республик является построение новых отношений между двумя странами, установление длительного прочного мира на Корейском полуострове и продвижение по пути полной денуклеаризации", - отметило издание.

По информации издания, если две страны не утратили первоначальное намерение урегулировать свои враждебные отношения, выступить с правильными переговорными позициями, "отказавшись от своих давних аргументов, и признавая, уважая друг друга, они в конечном итоге придут к взаимовыгодному конечному результату".

Наблюдатели не исключают, что стороны на саммите в Ханое могут договориться о взаимном открытии миссий связи и отмены ограничений на некоторые объекты сотрудничества между двумя корейскими государствами, в чем они заинтересованы.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил журналистам накануне, что на ханойской встрече Ким Чен Ын и Д.Трамп могут объявить об условиях подписания мирного договора по итогам Корейской войны 1950-1953 годов.

"Я считаю, что такая возможность существует. Невозможно узнать, какого рода будет такая декларация, но верю, что США Северная Корея могут достичь соглашения по вопросу о том, чтобы каким-то образом объявить об окончании войны", - сказал чиновник.

Тем не менее, по его словам, процесс замены существующего в настоявшее время перемирия мирным договором на практике займет определенное время. Для реализации такого решения потребуются многосторонние усилия, включая усилия со стороны обоих корейских государств и Китая.

В настоящее время между КНДР и США действует соглашение о перемирии, подписанное 27 июля 1953 года. Со стороны сил ООН документ подписал генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон, со стороны Корейской народной армии - северокорейский генерал Нам Иль. Представитель Южной Кореи присутствовал на церемонии подписания соглашения, однако поставить свою подпись отказался.

На первый день саммита, как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, запланирована краткая встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один" и обед, на котором будут присутствовать по два помощника каждого из лидеров.

Д.Трампа будут сопровождать М.Помпео и глава президентской администрации Мик Малвани.