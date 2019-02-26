Политика

21:04 26.02.2019

РФ должна вернуть военных моряков и выполнять Минские соглашения – спецпредставитель Госдепа США Волкер

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РФ должна вернуть военных моряков и выполнять Минские соглашения – спецпредставитель Госдепа США Волкер

Российская Федерация должна немедленно освободить украинских военных моряков, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Нет никаких законных оснований для того, чтобы Россия удерживала этих моряков. Их надо возвратить домой, к их семьям немедленно", - сказал он журналистам во вторник в Киеве во время международного форума "Оккупационный Крым: 5 лет сопротивления".

К.Волкер также отметил, что РФ должна выполнять Минские соглашения.

"Очень важно, чтобы на востоке Украины Россия начала выполнять Минские договоренности, включая условия, которые она не выполняет, в том числе прекращение огня, вывод тяжелого вооружения, расформирование незаконных военных формирований, вывод иностранных военных группировок, предоставление доступа для получения гуманитарной помощи и предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной миссии ОБСЕ, чтобы они могли работать на этой территории, и так далее, и так далее, и так далее", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

По словам К.Волкера, Украина должна провести выборы в надлежащие сроки и предоставить специальный статус Донбассу в рамках украинской Конституции, а также провести амнистию преступлений, которые были совершены "во время конфликта".

"Но мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда Россия отрицает свою причастность к конфликту. Война продолжается и мы не можем ее закончить", - сказал спецпредставитель Госдепа США по Украине.

"Мы продолжаем вести переговоры с Россией. Надеюсь, что по этим базовым вопросам безопасности будет достигнут прогресс во время нашего общения с российской стороной, и через нормандский формат также", - заключил К.Волкер.

Теги: #рф #украина #требования #сша
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