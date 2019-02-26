Политика

18:51 26.02.2019

В БПП считают инициативу Тимошенко об импичменте Порошенко частью ее предвыборной кампании

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В БПП считают инициативу Тимошенко об импичменте Порошенко частью ее предвыборной кампании

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко намеревалась инициировать импичмент предшественникам президента Украины Петра Порошенко, напоминают в парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и расценивают нынешнюю аналогичную инициативу как предвыборную технологию.

"Мы абсолютно в этом спокойны. Мы понимаем, что это часть избирательной кампании, и общество должно это воспринимать спокойно", - сказал заместитель главы фракции "БПП" Сергей Березенко журналистам в кулуарах парламента во вторник, комментируя заявление Ю.Тимошенко о намерении запустить процедуру импичмента действующего президента Украины.

По словам представителя "БПП", Ю.Тимошенко намеревалась начать процедуру импичмента предыдущим президентам Украины – Леониду Кучме, Виктору Ющенко, Виктору Януковичу.

"Если вы проследите политическую историю Юлии Владимировны, увидите, что с момента ее прихода на политическую арену не было еще ни одного президента Украины, против которого она не начинала бы процедуру импичмента", - напомнил он.

"Инициатива создать следственную комиссию с вопросом импичмента действующего президента – это неотъемлемая избирательная технология штаба Юлии Владимировны. Потому мы воспринимаем это спокойно. Пожалуйста, создавайте, изучайте", - добавил нардеп.

В то же время он порекомендовал юристам лидера "Батькивщины" более тщательно изучить порядок такой процедуры.

С.Березенко напомнил, что для импичмента необходимо создать специальную следственную комиссию, что требует дополнительного законодательства, тогда как Ю.Тимошенко заявила об инициативе создать временную следственную комиссию парламента.

Теги: #тимошенко #порошенко #импичмент #выборы
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