Политика

18:10 26.02.2019

Березенко заявляет, что по информации Нацполиции его процессуальный статус в деле о нарушениях на выборах не определен

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Березенко заявляет, что по информации Нацполиции его процессуальный статус в деле о нарушениях на выборах не определен

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко заявляет, что согласно информации Национальной полиции его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.

"Официально сегодня Национальная полиция подтвердила, что меня нарушителем или организатором каких-то тайных черных схем назвал только один человек – Юлия Владимировна Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины – ИФ), которая является прямым конкурентом президента Петра Порошенко на выборах президента Украины весной 2019 года", - заявил он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Замглавы фракции БПП продемонстрировал копию ответа Нацполиции на соответствующее обращение главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова.

В документе отмечается, что Нацполиция проверяет сведения, указанные в обращении лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко, по обращению которой были внесены сведения в ЕРДР относительно возможного подкупа избирателей, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины.

В ответе Нацполиции также указано, что "процессуальный статус народного депутата Украины Березенко С.И. в указанном уголовном производстве не определен".

"Для нас как для фракции было принципиально, чтобы полиция дала официальный вывод, что мой процессуальный статус…не определен в принципе. То есть все, что говорится в тех материалах, – это личные оценочные суждения лидера партии "Батькивщина" Юлии Владимировны Тимошенко", - заявил С.Березенко.

В то же время нардеп напомнил, что в ближайшее время намерен подать иск против кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с его высказываниями. По словам замглавы фракции БПП, в этом деле его юристы видят судебную перспективу.

В то же время он не дал однозначный ответ на вопрос, намерен ли подавать иск против Ю.Тимошенко.

"Как только мы увидим материалы, которые переданы в МВД, если нам будет позволено эти материалы прочитать, … безусловно, возможно, такая необходимость появится, и я реализую свое право на защиту чести, достоинства и деловой политической репутации", - сказал С.Березенко.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу, 23 февраля, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовных процессах замглавы фракции БПП С.Березенко, сказал: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует". По словам министра, лидер партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко принесла в полицию "огромную пачку документов", где тоже "фигурирует С.Березенко".

Сам С.Березенко в этот же день отверг свою причастность к подкупу избирателей и потребовал извинений от министра внутренних дел А.Авакова. "Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес и рассчитываю, что Арсен Борисович (Аваков – ИФ) найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - говорится в заявлении С.Березенко, распространенном в субботу.

Теги: #березенко #нацполиция #выборы
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