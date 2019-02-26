Политика

18:00 26.02.2019

Парубий досрочно закрыл вечерние заседание Рады во вторник

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Парубий досрочно закрыл вечерние заседание Рады во вторник

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины завершилось досрочно из-за нерезультативных голосований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты большую часть вечернего пленарного заседания посвятили рассмотрению по полной процедуре законопроекта (№7549) о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения воинской службы.

Однако во время принятия решения в зале не нашлось 226 минимально необходимых голосов, чтобы утвердить законопроект.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") попросил отложить рассмотрение оставшихся законопроектов из блока вопросов обороны ввиду отсутствия достаточного количества голосов для принятия решений.

Он также призвал объявить перерыв для консультаций.

Ввиду того, что до завершения пленарного заседания осталось немногим более получаса председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл его досрочно.

Теги: #верховная_рада #парубий
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