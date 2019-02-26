Политика

17:01 26.02.2019

"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

2 мин читать
"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

Будущий президент Украины должен гарантировать автоматическое повышение пенсий и после президентских выборов, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, добавив, что президентские выборы не должны помешать ежегодному повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров.

"Уже 1 марта по инициативе президента Петра Порошенко произойдет повышение пенсий. И далее ежегодно 1 марта перерасчет пенсий должен происходить автоматически. Партия "Наш край" постоянно напоминал властям о необходимости выполнять законодательство о ежегодном осовременивании пенсий. В этом году это происходит впервые. Так должно быть и в последующие годы", – цитирует С.Шахова пресс-служба партии "Наш край" во вторник.

Народный депутат отметил, что повышение пенсий должно стать устоявшейся практикой.

"Напоминаем, что повышение пенсий – важный и сложный технологический процесс. Пенсии должны автоматически увеличиться у пенсионеров не только Киева, но и в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске, в Сумской, Одесской, Волынской, Херсонской областях и в отдаленных районах Закарпатья. Правительство должно принять все меры для избежания технических и любых других проблем, а также возможных злоупотреблений чиновниками на местах", – убежден С.Шахов.

Он напомнил, что осовременивание пенсий – требование украинского законодательства, которое должно быть сохранено после президентских выборов.

"Избирательные гонки и их результат никак не должны повлиять на ежегодное повышение пенсий миллионам пенсионеров. Партия "Наш край" призывает власть обеспечить всесторонний контроль за процессом автоматического повышения пенсий", – резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что 1 марта 2019г впервые пройдет автоматический перерасчет пенсий.

Теги: #пенсия #наш_край #шахов #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 26.02.2019
Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

17:07 26.02.2019
Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

16:56 26.02.2019
Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

16:53 26.02.2019
Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

15:29 26.02.2019
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

15:27 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

15:12 26.02.2019
В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

15:03 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

14:01 26.02.2019
Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

13:36 26.02.2019
Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман предлагает разработать комплексные правила развития ІТ-сектора на 5-10 лет

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля

Трамп прибыл в Ханой на саммит с Ким Чен Ыном

Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА