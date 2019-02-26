Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент … по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве.