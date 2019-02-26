Политика

15:38 26.02.2019

Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

1 мин читать
Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что встреча с представителями США на борту американского эсминца "Дональд Кук" в Одессе даст толчок для консультаций по помощи и поддержке в развитии Военно-морских сил Украины.

"Этот визит должен дать толчок для серии очень серьезных, очень предметных и конфиденциальных консультаций, как помочь украинским ВМС. Поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории. И я уверен, что мы станем сильнее, намного сильнее. И то, что у нас есть герои, которые смогут создать новые Военно-морские силы", - сказал он на брифинге во вторник в Одессе.

П.Климкин отметил, что когда встречаешься с партнерами на борту американского эсминца, то "ощущаешь, что мы в одной лодке". "И я уверен, что у нас еще будет такой шанс и на борту украинских эсминцев. Мы ощущаем сегодня солидарность со стороны абсолютно всех американских и европейских друзей", - подчеркнул он.

П.Климкин убежден, что данный визит должен дать толчок к построению инфраструктуры безопасности на черноморском побережье Украины, которому, по его мнению, угрожает Россия. "Должны создать здесь эффективную инфраструктуру, наши настоящие Военно-морские силы, и об этом ведем разговор с нашими друзьями, с НАТО", - указал министр.

Теги: #сша #эсминец #украина #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 26.02.2019
Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

15:30 26.02.2019
Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

15:23 26.02.2019
Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

14:27 26.02.2019
Порошенко в Одессе встретился с Волкером и посетил американский ракетный эсминец

Порошенко в Одессе встретился с Волкером и посетил американский ракетный эсминец

12:56 26.02.2019
Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

12:21 26.02.2019
Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

11:40 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

11:19 26.02.2019
Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

11:19 26.02.2019
Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

10:29 26.02.2019
США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

ПОСЛЕДНЕЕ

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

Фигуранты журналистского расследования о закупках в армии подадут в суд на авторов фильма – И.Луценко

Зеленский обсудил с послом Франции сотрудничество стран, борьбу с коррупцией и грядущие выборы

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА