Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон (Alfonso Cuarón), ставший в 2019 году лауреатом премии "Оскар" за фильм "Рома", присоединился к призыву освободить удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Лауреат Оскара Альфонсо Куарон прошлым вечером присоединился к нашему призыву освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова", - сообщается на странице неправительственной организации "PEN America" в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями. О.Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

26 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что у О.Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. В ноябре уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сакс сообщал, что состояние здоровья О.Сенцова удовлетворительное, но пока не позволяет выписать его из медчасти исправительной колонии.