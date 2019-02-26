Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе

Пакет так называемых "азовских санкций", который Евросоюз планирует ввести за атаку Россией в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, все еще находится на стадии подготовки. Ожидается, что окончательное решение ЕС будет принято в начале марта, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Брюсселе источник в Совете ЕС.

"Правовые акты находятся в стадии подготовки", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что 18 февраля в ходе заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел по этому вопросу был достигнут политический консенсус.

Что касается решения ЕС в отношении санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников (так называемый "украинский список", то соответствующее решение будет принято до срока их истечения, 6 марта. "Если Совет ЕС сочтет нужным, решение будет принято до завершения действия режима санкций", - отметил источник.