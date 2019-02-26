Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов войны.

В истории прохождения соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады указано: "26.02.2019 – возвращен с подписью от президента".

7 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов войны.

Согласно закону, это будет единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной и пострадавших участниках Революции Достоинства, членах семей таких лиц.

В законе сказано, что реестр создается для учета вышеперечисленных категорий граждан, реализации льгот и других социальных гарантий для таких лиц, администрирования их нужд, координации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам социальной защиты ветеранов.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны будут бесплатно предоставлять информацию, необходимую для формирования и актуализации реестра.

Формировать и вести его будет Министерство по делам ветеранов.

Кабинет министров будет определять порядок создания, ведения и доступа к сведениям реестра, их использования.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.