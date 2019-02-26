Политика

12:03 26.02.2019

Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

1 мин читать
Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

Президент Украины Петр Порошенко посетит Запорожскую область с рабочим визитом в среду, 27 февраля, где, в частности, примет участие в открытии Приморской ветроэлектростанции.

Как сообщается на странице Запорожской областной государственной администрации в соцсети Facebook, президент также посетит Запорожье, где примет участие в заседании Совета регионального развития Запорожской области, которое пройдет в ВЦ "Козак-палац".

Теги: #ветроэлектростанция #порошенко #открытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 26.02.2019
Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

11:48 26.02.2019
Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

11:43 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

10:35 26.02.2019
Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

09:42 26.02.2019
Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

18:32 25.02.2019
Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

14:01 25.02.2019
Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

13:43 25.02.2019
Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

13:24 25.02.2019
Порошенко: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО

Порошенко: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО

12:41 25.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Фигуранты журналистского расследования о закупках в армии подадут в суд на авторов фильма – И.Луценко

Зеленский обсудил с послом Франции сотрудничество стран, борьбу с коррупцией и грядущие выборы

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

Кубинцы одобрили проект новой конституции, устанавливающей посты президента и премьера, частную собственность

Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА