Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

Президент Украины Петр Порошенко посетит Запорожскую область с рабочим визитом в среду, 27 февраля, где, в частности, примет участие в открытии Приморской ветроэлектростанции.

Как сообщается на странице Запорожской областной государственной администрации в соцсети Facebook, президент также посетит Запорожье, где примет участие в заседании Совета регионального развития Запорожской области, которое пройдет в ВЦ "Козак-палац".