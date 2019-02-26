Политика

11:40 26.02.2019

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

1 мин читать
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующий документ парламент принял 7 февраля. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля.

Теги: #россия #украина #выборы #закон #порошенкореформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 26.02.2019
Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

Рада разрешила допустить иностранные военные подразделения на учения в Украине в 2019 году

12:15 26.02.2019
Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Порошенко подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

11:48 26.02.2019
Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

11:43 26.02.2019
Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

11:21 26.02.2019
Советники кандидатов в президенты Украины рассказали в Брюсселе об их видении внешней политики страны

Советники кандидатов в президенты Украины рассказали в Брюсселе об их видении внешней политики страны

11:19 26.02.2019
Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

11:19 26.02.2019
Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

10:47 26.02.2019
Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

10:29 26.02.2019
США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

09:42 26.02.2019
Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в среду примет участие в открытии ветроэлектростанции в Приморске

Фигуранты журналистского расследования о закупках в армии подадут в суд на авторов фильма – И.Луценко

Зеленский обсудил с послом Франции сотрудничество стран, борьбу с коррупцией и грядущие выборы

Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

Кубинцы одобрили проект новой конституции, устанавливающей посты президента и премьера, частную собственность

Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА