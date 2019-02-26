Зеленский обсудил с послом Франции сотрудничество стран, борьбу с коррупцией и грядущие выборы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявляет об угрозе возможного искажения результатов выборов в Украине.

Как сообщается на его странице в соцсети Facebook во вторник, вопрос грядущих выборов в Украине обсуждался во время встречи В.Зеленского с послом Франции в Украине Изабель Дюмон и первым советником посольства Франции Кристофом ле Риголером 23 февраля.

"Посол Франции отметила важность обеспечения честного и демократического волеизъявления и заверила, что Франция будет делегировать своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам В.Зеленского, большое внимание стороны уделили вопросу освобождения оккупированных территорий Украины, в частности, продолжению сотрудничества в Нормандском формате.

Во время встречи стороны также обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Францией.

Также В.Зеленский очертил свои первые шаги в должности президента. "Среди своих ключевых заданий Зеленський назвал: установление европейских стандартов жизни в стране; обеспечение стабильной работы демократических институтов; преодоление коррупции. В этом для Украины будет очень уместной помощь французских экспертов, ведь система антикоррупционных органов в Украине похожа на французскую", – говорится в сообщении.

По словам В.Зеленского, И.Дюмон отметила важность усилий Украины в борьбе с коррупцией, "ведь от этого явления страдают и налогоплательщики в ЕС, поскольку Украине предоставляется финансовая помощь со стороны Евросоюза и международных организаций".