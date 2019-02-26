Гройсман разочарован невыполнением "Нафтогазом" задачи по добыче газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил разочарование тем, что НАК "Нафтогаз Украины" не выполнила задачу по добыче газа.

"Разочарован тем, что "Нафтогаз" не выполнил задачу по добыче газа. В том числе, думаю, это потому, что он чувствует свое монопольное положение и технологически сегодня уступает участникам частного сектора. Но убежден: мы найдем возможность, чтобы национальная газодобывающая компания была эффективной и достигла тех целей и задач, которые стоят перед нами. Перед государством. Наша задача - больше добывать и производить энергоресурсов, энергоэффективно их потреблять", - сказал В.Гройсман в ходе участия в 10-м юбилейном Международном энергетическом форуме в Киеве во вторник.

По его словам, Украине необходимо из страны-импортера "превратиться в страну, которая может всем спектром энергоресурсов обеспечить себя, и, конечно, стратегическая цель - страна-экспортер".

По словам В.Гройсмана, правительство и парламент приложили немало усилий, чтобы максимально открыть для всех участников сферу энергоресурсов и привлечь новых игроков на этот рынок.

Он также указал на важность решений, связанных с открытостью и прозрачностью работы Государственной службы геологии и недр Украины.

"В марте и апреле будут отрыты аукционы и конкурсы на новые площади. Госгеонедра работает над тем, чтобы любая заявка была открытая и публичная. Чтобы все видели, как происходят рассмотрение предложений и принимаются решения", - добавил премьер.

Как заявил В.Гройсман, любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа - недопустимы.

"Для нас важно достичь энергонезависимости... И мы найдем возможности, чтобы национальная газодобывающая компания ("Укргазвидобування") была эффективной и достигла целей, стоящих перед государством в целом", - сказал он.

По словам В.Гройсмана, обеспечение полного объема потребностей собственным газом позволит ввести новые формулы справедливого ценообразования на ресурс.